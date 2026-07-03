ترامب: "من السخيف" أن تبقي الولايات المتحدة على دعمها الحالي لحلف الناتو

الوكيل الإخباري- اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أنه "من السخيف" استمرار الولايات المتحدة في علاقتها "الأحادية" مع حلف الناتو، قبل أقل من أسبوع من قمة للحلف في أنقرة.

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