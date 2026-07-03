ترامب: "من السخيف" أن تبقي الولايات المتحدة على دعمها الحالي لحلف الناتو

وكتب ترامب على منصته تروث سوشال "لم نجدهم عندما احتجنا إليهم"، مشيرا إلى أن علاقة واشنطن بحلف الناتو "ليست متبادلة".
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