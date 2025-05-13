ترامب من السعودية: يوجد تحول كبير ورائع في المنطقة بقيادة الملك سلمان والأمير محمد بن سلمان

الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الفرق كبير في السعودية بين زيارته الأولى وزيارته الحالية، مؤكدا وجود "تحول كبير ورائع" في المنطقة بقيادة الملك سلمان والأمير محمد بن سلمان.

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