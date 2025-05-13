ترامب من السعودية: يوجد تحول كبير ورائع في المنطقة بقيادة الملك سلمان والأمير محمد بن سلمان

وأضاف أن "السعودية تشيد المباني والبنى التحتية والمباني في دول أخرى تتساقط".
وأكد الرئيس الأمريكي على أن "العلاقات الأمريكية السعودية اليوم أكثر قوة من أي وقت مضى وستبقى على هذا الشكل".
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