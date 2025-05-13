الثلاثاء 2025-05-13 09:09 م
 

ترامب من السعودية: يوجد تحول كبير ورائع في المنطقة بقيادة الملك سلمان والأمير محمد بن سلمان

الرئيس الأميركي دونالد ترامب يلتقي ولي العهد السعودي سمو الأمير محمد بن سلمان
الرئيس الأميركي دونالد ترامب يلتقي ولي العهد السعودي سمو الأمير محمد بن سلمان
 
الثلاثاء، 13-05-2025 07:07 م

الوكيل الإخباري-   قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الفرق كبير في السعودية بين زيارته الأولى وزيارته الحالية، مؤكدا وجود "تحول كبير ورائع" في المنطقة بقيادة الملك سلمان والأمير محمد بن سلمان.

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وأشاد ترامب بالرياض التي "باتت مركزا للأعمال والتكنولوجيا العالمية المتقدمة"، مشيرا إلى أن "نتائج القطاعات غير النفطية في السعودية تجاوزت قطاع النفط".

وأضاف أن "السعودية تشيد المباني والبنى التحتية والمباني في دول أخرى تتساقط".

وأكد الرئيس الأمريكي على أن "العلاقات الأمريكية السعودية اليوم أكثر قوة من أي وقت مضى وستبقى على هذا الشكل".

 

 
gnews

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