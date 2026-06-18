ترامب: من المرجح جدا أن أدعم نتنياهو في الانتخابات

الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخميس، إنه من المرجح جدا أن يدعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الانتخابات، لكنه ينتظر معرفة بقية المرشحين.

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وأضاف ترامب في تصريحات لهيئة البث الإسرائيلية، أن لديه علاقة جيدة مع نتنياهو، لكنه يحتاج إلى أن يكون أكثر عقلانية، مؤكدا استعداده للقائه.