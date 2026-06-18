ترامب: من المرجح جدا أن أدعم نتنياهو في الانتخابات

وأضاف ترامب في تصريحات لهيئة البث الإسرائيلية، أن لديه علاقة جيدة مع نتنياهو، لكنه يحتاج إلى أن يكون أكثر عقلانية، مؤكدا استعداده للقائه.
وأعلن نتنياهو، الاثنين، اعتزامه الترشح في الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في وقت لاحق من هذا العام، فيما يواجه انتقادات داخلية بشأن كيفية تعامله مع حرب الشرق الأوسط وتداعياتها.
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