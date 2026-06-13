ترامب: من المقرر توقيع الاتفاق مع إيران غدا الأحد

وأضاف أن الولايات المتحدة ستتولى في الوقت المناسب، وبعد عودة الهدوء، استخراج ما وصفه بـ"الغبار النووي الإيراني" المدفون عميقاً تحت الأرض، معرباً عن أمله في أن تتم هذه العملية بسرعة وسهولة وسلاسة.
وأكد ترامب أن لدى الولايات المتحدة "البديل الأمثل" إذا لم تسر الأمور كما هو مخطط لها، مشدداً على أن الاتفاق الذي يسعى إليه يشكل "جداراً" يمنع إيران من امتلاك أي سلاح نووي.
وأشار إلى أن إيران لم تعد ترغب في امتلاك سلاح نووي، ولن تتمكن من الحصول عليه سواء عبر الشراء أو التطوير أو أي وسيلة أخرى، معتبراً أن الاتفاق الذي يقترحه يختلف تماماً عن الاتفاق النووي الذي أبرم في عهد الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما.
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