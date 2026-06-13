السبت 2026-06-13 09:23 م

ترامب: من المقرر توقيع الاتفاق مع إيران غدا الأحد

ترمب: من المقرر توقيع الاتفاق مع إيران غدا الأحد
الرئيس الأميركي دونالد ترامب
 
السبت، 13-06-2026 08:00 م
الوكيل الإخباري-   قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي السبت إنه من المقرر توقيع اتفاق مع إيران غدا الأحد، وإن مضيق هرمز سيكون "مفتوحا للجميع" فور توقيعه.اضافة اعلان


وأضاف أن الولايات المتحدة ستتولى في الوقت المناسب، وبعد عودة الهدوء، استخراج ما وصفه بـ"الغبار النووي الإيراني" المدفون عميقاً تحت الأرض، معرباً عن أمله في أن تتم هذه العملية بسرعة وسهولة وسلاسة.

وأكد ترامب أن لدى الولايات المتحدة "البديل الأمثل" إذا لم تسر الأمور كما هو مخطط لها، مشدداً على أن الاتفاق الذي يسعى إليه يشكل "جداراً" يمنع إيران من امتلاك أي سلاح نووي.

وأشار إلى أن إيران لم تعد ترغب في امتلاك سلاح نووي، ولن تتمكن من الحصول عليه سواء عبر الشراء أو التطوير أو أي وسيلة أخرى، معتبراً أن الاتفاق الذي يقترحه يختلف تماماً عن الاتفاق النووي الذي أبرم في عهد الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما.
 
 


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