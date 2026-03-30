ترامب: من الممكن الاتفاق مع طهران قريبا

الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن المحادثات غير المباشرة مع إيران عبر وسطاء باكستانيين "تسير على نحو جيد"، معتبرا أنه "يمكن إبرام صفقة بسرعة كبيرة"، وفق ما نقلت صحيفة فايننشال تايمز.





وقال ترامب إن "النظام في إيران تغير وأصبح يتمتع بالعقلانية"، مشددا على أن "القيادة السابقة" أُبعدت لأنها "قتلت".



لكنه لوّح في الوقت نفسه بخيارات عسكرية، قائلا إنه "ربما نستولي على جزيرة خرج وربما لا، وهذا يعني أننا سنضطر للبقاء هناك لفترة من الوقت"، مضيفا "لا أعتقد أن لدى الإيرانيين أي دفاع، ويمكننا الاستيلاء على الجزيرة بسهولة بالغة".



وأشار ترامب إلى أن الولايات المتحدة "قصفت 13 ألف هدف في إيران" ولا يزال لديها "قرابة 3 آلاف هدف متبق"، مؤكدا أن "خياره المفضل هو الاستيلاء على النفط الإيراني".



وفي سياق متصل، أفادت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مسؤولين بأن ترامب يدرس خيار تنفيذ عملية برية في إيران بهدف الاستيلاء على نحو 450 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب.



ونسبت الصحيفة، إلى مصدر مطلع، أن ترامب وجّه مستشاريه بممارسة ضغوط على طهران لتسليم اليورانيوم المخصب كشرط لإنهاء الحرب، مؤكدا لحلفائه أنه "لا يمكن لإيران الاحتفاظ بمواد نووية".



وأضاف مسؤولون أميركيون أن ترامب يجري تقييما لمخاطر أي عملية برية محتملة داخل إيران على القوات الأميركية.





