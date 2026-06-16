ترامب: من دوني لن تكون هناك إسرائيل

وأكد ترامب أن الولايات المتحدة تسعى للحصول على اليورانيوم المخصب من إيران، مشيراً إلى وجود فرص جيدة للتعامل مع طهران بشأن هذا الملف.
وأضاف أن الاتفاق النووي مع إيران لا يزال قادراً على الصمود، معتبراً أن إلغاء خطة العمل الشاملة المشتركة التي أبرمتها إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما حال دون امتلاك إيران سلاحاً نووياً، بحسب تعبيره.
كما أشاد ترامب بالرئيس السوري، قائلاً إنه تمكن من توحيد بلاده وقام بعمل "رائع".
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