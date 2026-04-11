ترامب: ناقلات نفط فارغة تتجه إلى الولايات المتحدة لتحميل النفط والغاز

04:23 م

الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب السبت إن أعدادا كبيرة من ناقلات النفط الفارغة تماما تتجه إلى الولايات المتحدة لتحميل النفط والغاز لتحميل المزيد من النفط والغاز.





وقال ترامب في منشور على منصة تروث سوشال "تتجه أعداد هائلة من ناقلات النفط الفارغة تماما، بعضها من أكبر الناقلات في العالم، الآن إلى الولايات المتحدة لتحميل المزيد من أفضل و‘أحلى‘ نفط وغاز والأكثر جودة في العالم. لدينا من النفط ما يفوق مجموع ما لدى أكبر اقتصادين نفطيين في العالم - وبجودة أعلى".



وجاء منشوره في الوقت الذي يجتمع فيه مسؤولون أميركيون وإيرانيون رفيعو المستوى السبت في إسلام اباد مع وسطاء من باكستان، إذ وضعت طهران خطوطا حمراء قالت إن على واشنطن قبولها قبل بدء أي محادثات مباشرة لإنهاء الحرب المستمرة منذ ستة أسابيع.





