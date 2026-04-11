السبت 2026-04-11 11:38 م

ترامب: ناقلات نفط فارغة تتجه إلى الولايات المتحدة لتحميل النفط والغاز

الرئيس الأميركي دونالد ترامب
السبت، 11-04-2026 04:23 م
الوكيل الإخباري-   قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب السبت إن أعدادا كبيرة من ناقلات النفط الفارغة تماما تتجه إلى الولايات المتحدة لتحميل النفط والغاز لتحميل المزيد من النفط والغاز.اضافة اعلان


وقال ترامب في منشور على منصة تروث سوشال "تتجه أعداد هائلة من ناقلات النفط الفارغة تماما، بعضها من أكبر الناقلات في العالم، الآن إلى الولايات المتحدة لتحميل المزيد من أفضل و‘أحلى‘ نفط وغاز والأكثر جودة في العالم. لدينا من النفط ما يفوق مجموع ما لدى أكبر اقتصادين نفطيين في العالم - وبجودة أعلى".

وجاء منشوره في الوقت الذي يجتمع فيه مسؤولون أميركيون وإيرانيون رفيعو المستوى السبت في إسلام اباد مع وسطاء من باكستان، إذ وضعت طهران خطوطا حمراء قالت إن على واشنطن قبولها قبل بدء أي محادثات مباشرة لإنهاء الحرب المستمرة منذ ستة أسابيع.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

البيت الأبيض: عائدات النفط الفنزويلية ستذهب إلى حسابات أمريكية

عربي ودولي محكمة تسمح باستمرار أعمال بناء قاعة الاحتفالات بالبيت الأبيض

رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

عربي ودولي نتنياهو يقول إنه يريد اتفاق سلام مع لبنان "يدوم لأجيال"

مضيق هرمز

عربي ودولي هيغسيث: مدمرتان أمريكيتان عبرتا هرمز لضمان خلوه من الألغام

مضيق هرمز

عربي ودولي فايننشال تايمز : خلاف رئيسي حول فتح مضيق هرمز

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

عربي ودولي نتنياهو: الحرب على إيران "سحقت" برنامجيها النووي والصاروخي

البيت الأبيض: المباحثات المباشرة مع إيران وباكستان "متواصلة"

عربي ودولي البيت الأبيض: المباحثات المباشرة مع إيران وباكستان "متواصلة"

إشهار رواية "المربية" للكاتب العظمات

أخبار محلية إشهار رواية "المربية" للكاتب العظمات

لبنان يسحب اعتماد السفير الإيراني

عربي ودولي الصحة اللبنانية: حصيلة العدوان الاسرائيلي 2020 شهيدا و 6400 جريح



 






الأكثر مشاهدة