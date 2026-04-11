ترامب: نبدأ عملية فتح مضيق هرمز

الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، السبت، إن الجيش الأميركي بدأ تنفيذ عملية لـ"تطهير" مضيق هرمز، مؤكدًا أن جميع سفن زرع الألغام الإيرانية قد غرقت.

وأضاف ترامب، في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "نبدأ الآن عملية تطهير مضيق هرمز"، دون تقديم تفاصيل إضافية حول طبيعة العملية أو نطاقها.