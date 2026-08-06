ترامب: نتحدث مع الإيرانيين وسنرى ما سيحدث

وأضاف ترامب أن الولايات المتحدة وجهت ضربات قوية لإيران، مشددًا على أنه يفضل التوصل إلى اتفاق، لكنه أكد أن بلاده لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي.
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