ترامب: نتحدث مع الإيرانيين وسنرى ما سيحدث

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الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة تجري محادثات مع إيران، معربًا عن أمله في التوصل إلى اتفاق، ومؤكدًا في الوقت ذاته أن بلاده كانت تستعد لتنفيذ "أكبر هجوم منذ الحرب العالمية الثانية" قبل أن تطلب طهران فتح باب الحوار. اضافة اعلان





وأضاف ترامب أن الولايات المتحدة وجهت ضربات قوية لإيران، مشددًا على أنه يفضل التوصل إلى اتفاق، لكنه أكد أن بلاده لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي.





