الخميس 2026-06-18 06:51 ص

ترامب: نتنياهو رجل طيب وبيننا خلافات ويجب أن يكون أكثر هدوءاً

ترامب: نتنياهو رجل طيب وبيننا خلافات ويجب أن يكون أكثر هدوءاً
ترامب: نتنياهو رجل طيب وبيننا خلافات ويجب أن يكون أكثر هدوءاً
 
الخميس، 18-06-2026 05:16 ص
الوكيل الإخباري-   انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الهجمات الإسرائيلية على لبنان، وأقر بوجود خلاف بينه وبين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الشأن اللبناني.اضافة اعلان


وقال ترامب خلال تصريحات أدلى بها للصحفيين، الأربعاء، قبل مغادرته فرنسا بعد مشاركته في قمة مجموعة السبع، إن "إسرائيل تقوم بعمل سيئ في لبنان".

وأضاف متحدثاً عن نتنياهو: "لدينا بعض الخلافات الصغيرة بشأن لبنان، وأقول لبيبي (لقب نتنياهو): يمكنك أن تكون أكثر هدوءاً".

وتابع ترامب موجهاً كلامه لرئيس الوزراء الإسرائيلي: "ليس من الضروري أن تدمر مبنى في كل مرة يدخل فيها فرد من حزب الله إلى مبنى" في لبنان.

وقال إن نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة- "ينفعل قليلاً أحياناً"، لكنه "رجل طيب"، وفق تعبيره.
 
 


gnews

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