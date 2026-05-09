ترامب: نتوقع ردا من إيران قريبا

الوكيل الإخباري- رجّح الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ردا إيرانيا قريبا.





وأعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، أن واشنطن تتوقع ردا من إيران ، على الاقتراحات الأميركية، للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب مع إيران.



وتجددت المواجهة امس الجمعة، بين الولايات المتحدة وإيران في مضيق هرمز وأعلن الجيش الأميركي استهداف ناقلتي نفط إيرانيتين، تزامنا مع إعلان واشنطن أنها تنتظر اليوم ردّا من طهران على اقتراحها لوقف الحرب.



وبعد بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران في 28 شباط، أغلقت إيران عمليا مضيق هرمز الذي كان يمرّ عبره خُمس إنتاج النفط والغاز الطبيعي المسال، مما أثار اضطرابا كبيرا في الأسواق العالمية وحركة الملاحة البحرية. في المقابل، فرضت الولايات المتحدة حصارا على موانئ إيران.









