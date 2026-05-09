ترامب: نتوقع ردا من إيران قريبا

وأعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، أن واشنطن تتوقع ردا من إيران ، على الاقتراحات الأميركية، للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب مع إيران.
وتجددت المواجهة امس الجمعة، بين الولايات المتحدة وإيران في مضيق هرمز وأعلن الجيش الأميركي استهداف ناقلتي نفط إيرانيتين، تزامنا مع إعلان واشنطن أنها تنتظر اليوم ردّا من طهران على اقتراحها لوقف الحرب.
وبعد بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران في 28 شباط، أغلقت إيران عمليا مضيق هرمز الذي كان يمرّ عبره خُمس إنتاج النفط والغاز الطبيعي المسال، مما أثار اضطرابا كبيرا في الأسواق العالمية وحركة الملاحة البحرية. في المقابل، فرضت الولايات المتحدة حصارا على موانئ إيران.
-
أخبار متعلقة
-
السعودية: تشغيل أكثر من 5300 رحلة وتوفير أكثر من 2.21 مليون مقعد على متن قطار الحرمين خلال الحج
-
البحرين تعلن القبض على 41 شخصاً بتهم الارتباط بالحرس الثوري الإيراني
-
اعلان صادر عن منظمة الصحة العالمية بشأن فيروس هانتا
-
الاحتلال الإسرائيلي يصدر إنذارا بإخلاء 9 قرى جنوب لبنان
-
ماكرون يتوجه إلى الإسكندرية لافتتاح جامعة فرنكوفونية
-
رئيس وزراء قطر يدعو في لقاء مع فانس إلى استئناف الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق مع إيران
-
إحصاءات: مليون و 211 ألف سوري عادوا إلى سوريا منذ سقوط نظام الأسد
-
إيران.. ردنا على الخطة الأمريكية للتسوية لا يزال قيد البحث