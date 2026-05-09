السبت 2026-05-09 03:53 م

ترامب: نتوقع ردا من إيران قريبا

الرئيس الأميركي دونالد ترامب
الرئيس الأميركي دونالد ترامب
 
السبت، 09-05-2026 12:42 م
الوكيل الإخباري-   رجّح الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ردا إيرانيا قريبا.اضافة اعلان


وأعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، أن واشنطن تتوقع ردا من إيران ، على الاقتراحات الأميركية، للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب مع إيران.

وتجددت المواجهة امس الجمعة، بين الولايات المتحدة وإيران في مضيق هرمز وأعلن الجيش الأميركي استهداف ناقلتي نفط إيرانيتين، تزامنا مع إعلان واشنطن أنها تنتظر اليوم ردّا من طهران على اقتراحها لوقف الحرب.

وبعد بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران في 28 شباط، أغلقت إيران عمليا مضيق هرمز الذي كان يمرّ عبره خُمس إنتاج النفط والغاز الطبيعي المسال، مما أثار اضطرابا كبيرا في الأسواق العالمية وحركة الملاحة البحرية. في المقابل، فرضت الولايات المتحدة حصارا على موانئ إيران.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

علما الأردن والبحرين

أخبار محلية الأردن يؤكد دعمه للبحرين في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية سيادتها وأمنها

السعودية: تشغيل أكثر من 5300 رحلة وتوفير أكثر من 2.21 مليون مقعد على متن قطار الحرمين خلال الحج

عربي ودولي السعودية: تشغيل أكثر من 5300 رحلة وتوفير أكثر من 2.21 مليون مقعد على متن قطار الحرمين خلال الحج

"الواحة" في معان.

أخبار محلية "تطوير معان" تعلن جاهزية "الواحة" لاستقبال حجاج بيت الله الحرام

كريستيانو رونالدو للأردني علي العزايزة

أخبار محلية لن تصدق ما قاله كريستيانو رونالدو للأردني علي العزايزة

مدخل مبنى وزارة الخارجية وشؤون المغتربين

أخبار محلية الأردن يدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف مدينة السمارة في المغرب

ولي العهد يدعو للتصويت لهدف موسى التعمري في مسابقة أفضل هدف بالدوري الفرنسي https://jornews.com/post/147046

أخبار محلية ولي العهد يدعو للتصويت لهدف موسى التعمري كأجمل هدف بالدوري الفرنسي

عربات تلفريك عجلون

أخبار محلية إغلاق تلفريك عجلون مؤقتاً لإجراء الصيانة الدورية حتى الأربعاء المقبل

جانب من جولة ميدانية لوزير النقل نضال القطامين في محافظتي معان والعقبة

أخبار محلية وزير النقل: قطاع النقل يدخل مرحلة مفصلية تستدعي رفع الكفاءة وتكامل الجهود



 
 






الأكثر مشاهدة

 