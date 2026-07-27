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ترامب: نجري محادثات ودية للغاية مع إيران

ترامب
ترامب
 
الإثنين، 27-07-2026 11:19 م
الوكيل الإخباري-   قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تجري "محادثات ودية للغاية" مع إيران، مؤكدًا أن مسار التفاوض لا يزال قائمًا.اضافة اعلان


وأضاف ترامب، خلال تجمع انتخابي في ولاية ميشيغان، أن إيران "لا يمكن رشوتها، بل يجب هزيمتها"، مضيفًا: "سنلحق بهم هزيمة ساحقة، لكن سنرى كيف ستؤول الأمور".

وأشار إلى أن إيران ترغب في أن تنهي الولايات المتحدة الحصار البحري، لافتًا إلى أن المفاوضات الجارية تتناول عددًا من القضايا بين الجانبين.

وكان ترامب قد صرّح في وقت سابق بأن واشنطن تجري مباحثات معمقة مع إيران، محذرًا من أنه في حال فشلها "ستتم العودة إلى عملية عسكرية واسعة"، كما أوضح أنه قرر تجميد الهجمات على إيران استجابةً لطلب دول الوساطة، مؤكدًا في الوقت ذاته أنه "لن يمنح المفاوضات وقتًا طويلًا".
 
 


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