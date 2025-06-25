ترامب: نحرز تقدمًا كبيرًا في ملف غزة

11:45 ص

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الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إن هناك تقدمًا كبيرًا يتم إحرازه في ملف غزة، مشيرًا إلى أن هذا التقدم يأتي نتيجة مباشرة للضربة العسكرية التي نفذتها الولايات المتحدة مؤخرًا على أهداف إيرانية. اضافة اعلان





وأكد ترامب، في تصريحات عاجلة، أن "لدينا أخبارًا جيدة قادمة بشأن غزة"، دون أن يقدّم تفاصيل إضافية حول طبيعة هذا التقدم أو الأطراف المعنية به.



وأضاف: "أعتقد أننا نحرز تقدمًا كبيرًا في غزة بسبب الضربة التي نفذناها على إيران"، في إشارة إلى العملية العسكرية التي نُفّذت خلال الأيام الماضية، والتي أثارت ردود فعل إقليمية ودولية واسعة.



