ترامب: نحرز تقدمًا كبيرًا في ملف غزة

وأكد ترامب، في تصريحات عاجلة، أن "لدينا أخبارًا جيدة قادمة بشأن غزة"، دون أن يقدّم تفاصيل إضافية حول طبيعة هذا التقدم أو الأطراف المعنية به.
وأضاف: "أعتقد أننا نحرز تقدمًا كبيرًا في غزة بسبب الضربة التي نفذناها على إيران"، في إشارة إلى العملية العسكرية التي نُفّذت خلال الأيام الماضية، والتي أثارت ردود فعل إقليمية ودولية واسعة.
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