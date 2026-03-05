ترامب: نحن بموقف قوي جدا تجاه إيران ونعمل على خفض أسعار النفط

الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة "في موقف قوي جدا" بشأن إيران، واصفا ذلك بأنه تقدم هائل بعد أقل من أسبوع على اندلاع الحرب.

وأضاف ترامب في تصريحات له مساء الأربعاء، أنه يجري العمل حاليا على خفض أسعار النفط.