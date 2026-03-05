الخميس 2026-03-05 01:23 ص

ترامب: نحن بموقف قوي جدا تجاه إيران ونعمل على خفض أسعار النفط

الرئيس الأميركي دونالد ترامب
دونالد ترامب
 
الوكيل الإخباري-   قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة "في موقف قوي جدا" بشأن إيران، واصفا ذلك بأنه تقدم هائل بعد أقل من أسبوع على اندلاع الحرب.

وأضاف ترامب في تصريحات له مساء الأربعاء، أنه يجري العمل حاليا على خفض أسعار النفط.


وقال ترامب أمام تجمع لمسؤولي شركات التكنولوجيا في البيت الأبيض "نحن في موقع قوي للغاية حاليا، وقيادتهم تضمحل بسرعة. يبدو أن كل من يريد أن يصبح قائدا، ينتهي به المطاف ميتا".

 
 


