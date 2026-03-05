ترامب: نحن بموقف قوي جدا تجاه إيران ونعمل على خفض أسعار النفط

وأضاف ترامب في تصريحات له مساء الأربعاء، أنه يجري العمل حاليا على خفض أسعار النفط.
وقال ترامب أمام تجمع لمسؤولي شركات التكنولوجيا في البيت الأبيض "نحن في موقع قوي للغاية حاليا، وقيادتهم تضمحل بسرعة. يبدو أن كل من يريد أن يصبح قائدا، ينتهي به المطاف ميتا".
