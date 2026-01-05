الإثنين 2026-01-05 06:07 ص

ترامب: نحن من يقود فنزويلا

الإثنين، 05-01-2026 05:18 ص

الوكيل الإخباري-   قال الرئيس دونالد ترامب الأحد إن الولايات المتحدة هي "من يقود" الأمور في فنزويلا بعد القبض على نيكولاس مادورو، لكنه أشار إلى أنه يتعامل أيضا مع القيادة المؤقتة الجديدة في كراكاس.

وقال ترامب لصحفيين في الطائرة الرئاسية "إير فورس وان" عندما سُئل عما إذا كان قد تحدث إلى الرئيسة الفنزويلية المؤقتة ديلسي رودريغيز "نحن نتعامل مع الأشخاص الذين أدوا اليمين للتو. لا تسألوني من المسؤول لأنني سأعطيكم إجابة وستكون مثيرة للجدل للغاية".


وعندما سُئل عما يعنيه قال "هذا يعني أننا نحن من يقود" الأمور فنزويلا.

 
 


