ترامب: نحن من يقود فنزويلا

وقال ترامب لصحفيين في الطائرة الرئاسية "إير فورس وان" عندما سُئل عما إذا كان قد تحدث إلى الرئيسة الفنزويلية المؤقتة ديلسي رودريغيز "نحن نتعامل مع الأشخاص الذين أدوا اليمين للتو. لا تسألوني من المسؤول لأنني سأعطيكم إجابة وستكون مثيرة للجدل للغاية".
وعندما سُئل عما يعنيه قال "هذا يعني أننا نحن من يقود" الأمور فنزويلا.
-
أخبار متعلقة
-
رئيسة فنزويلا المؤقتة تعقد أول اجتماع لمجلس وزرائها بعد اعتقال مادورو
-
الاتحاد الأوروبي: احترام إرادة الشعب الفنزويلي هو "السبيل الوحيد لحل الأزمة"
-
كولومبيا تعزز حدودها مع فنزويلا بأكثر من 30 ألف جندي
-
محكمة أميركية: مادورو يمثل الاثنين أمام قاضٍ في نيويورك
-
مدفيديف يشكك في قدرة الولايات المتحدة على إدارة فنزويلا "عن بُعد"
-
رئيسة وزراء الدنمارك تطالب ترامب بالتوقف عن التهديد
-
ليبيا .. محكمة استئناف طرابلس تؤجل النظر في قضية مذبحة سجن أبو سليم
-
محادثات سورية إسرائيلية جديدة لبحث "الاتفاق الأمني"