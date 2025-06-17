الثلاثاء 2025-06-17 08:48 م
 

ترامب: "نحن" نسيطر على أجواء إيران

الرئيس الأميركي دونالد ترامب
دونالد ترامب
 
الثلاثاء، 17-06-2025 08:08 م

الوكيل الإخباري-   اكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء، السيطرة "الكاملة والشاملة" على المجال الجوي الإيراني، مع تزايد التكهنات باحتمال تدخل الولايات المتحدة الى جانب إسرائيل في الضربات التي تشنّها على إسرائيل.

اضافة اعلان


وكتب ترامب على منصته تروث سوشال "نحن نحظى الآن بالسيطرة الكاملة والشاملة على أجواء إيران"، مشيدا باستخدام الأسلحة الأميركية، من دون أن يأتي على ذكر إسرائيل بشكل مباشر.


وأضاف "لا أحد يقوم (بذلك) أفضل من الولايات المتحدة".

 
gnews

أحدث الأخبار

الصحة العالمية

فلسطين الصحة العالمية: النظام الصحي في قطاع غزة وصل إلى "حافة الانهيار"

ارشيفية

عربي ودولي الجيش الإسرائيلي: دمرنا أكثر من 70 بطارية للدفاع الجوي الإيراني

وزارة التربية والتعليم

أخبار محلية التربية: امتحان الثانوية العامة يوم 26 حزيران في موعده

ترامب

عربي ودولي ترامب: نعرف أين يختبئ خامني ولن نقضي عليه الآن

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب: "نحن" نسيطر على أجواء إيران

صافرات الإنذار في العاصمة عمان

أخبار محلية اطلاق صافرات انتهاء الخطر في الأردن

أعلنت شركة كهرباء إربد عزمها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق محدودة في محافظة المفرق غدا الخميس، لغايات الصيانة وتحسين جودة الشبكات. وقالت الشركة، في بيان، إن فصل التيار الذي سيكون من 9:30 ص

أخبار محلية وزير الطاقة: لا تغيير على أسعار الكهرباء والكلف الإضافية تتحملها الحكومة

صافرات الإنذار في العاصمة عمان

أخبار محلية اطلاق صافرات الإنذار في جميع المحافظات لتحذير المواطنين



 
 





الأكثر مشاهدة