ترامب: "نحن" نسيطر على أجواء إيران

وكتب ترامب على منصته تروث سوشال "نحن نحظى الآن بالسيطرة الكاملة والشاملة على أجواء إيران"، مشيدا باستخدام الأسلحة الأميركية، من دون أن يأتي على ذكر إسرائيل بشكل مباشر.
وأضاف "لا أحد يقوم (بذلك) أفضل من الولايات المتحدة".
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