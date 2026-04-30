الخميس 2026-04-30 07:41 ص

ترامب: ندرس إمكانية خفض قواتنا في ألمانيا

الرئيس الأميركي دونالد ترامب
الخميس، 30-04-2026 05:40 ص
الوكيل الإخباري-   قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء إن إدارته تدرس إمكانية خفض القوات الأميركية في ألمانيا، مضيفا أنه سيتم اتخاذ القرار قريبا.اضافة اعلان


وذكر ترامب على منصة تروث سوشال "تدرس الولايات المتحدة وتراجع إمكانية خفض قواتها في ألمانيا، وسيتم اتخاذ القرار خلال الفترة القصيرة المقبلة".

يأتي منشور ترامب عقب انتقاده للمستشار الألماني فريدريش ميرتس الثلاثاء على خلفية الحرب في إيران، وذلك بعد يوم من تصريح ميرتس بأن الإيرانيين يذلّون الولايات المتحدة في المحادثات الرامية إلى إنهاء الحرب.

ووجهت إدارة ترامب انتقادات متكررة للعديد من أعضاء حلف شمال الأطلسي لعدم مشاركتهم في الحرب الأميركية الإسرائيلية ضد إيران، بما في ذلك توبيخ بعضهم لعدم إرسال قوات بحرية للمساعدة في فتح مضيق هرمز.
 
 


سبائك ذهبية

أسواق ومال ارتفاع مفاجئ على أسعار الذهب عالميا الخميس

لرجل يلتقط النفط الخام بيديه

أسواق ومال العقود الآجلة لخام برنت ترتفع لأعلى مستوى في 4 سنوات

أجواء ربيعية

الطقس عاجل تفاصيل حالة الطقس في الاردن الخميس

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

عربي ودولي أكسيوس: قادة الجيش سيطلعون ترامب على خيارات جديدة بشأن إيران

الوفيات وفيات الخميس 30-4-2026

رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول

عربي ودولي باول يعلن بقاءه في مجلس الاحتياطي الفدرالي بعد انتهاء فترة رئاسته

سفن وناقلات نفط في مضيق هرمز قبالة سواحل مسندم

عربي ودولي الولايات المتحدة تسعى لتشكيل تحالف جديد لإعادة الملاحة عبر مضيق هرمز



 
 






