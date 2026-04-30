ترامب: ندرس إمكانية خفض قواتنا في ألمانيا

الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء إن إدارته تدرس إمكانية خفض القوات الأميركية في ألمانيا، مضيفا أنه سيتم اتخاذ القرار قريبا.





وذكر ترامب على منصة تروث سوشال "تدرس الولايات المتحدة وتراجع إمكانية خفض قواتها في ألمانيا، وسيتم اتخاذ القرار خلال الفترة القصيرة المقبلة".



يأتي منشور ترامب عقب انتقاده للمستشار الألماني فريدريش ميرتس الثلاثاء على خلفية الحرب في إيران، وذلك بعد يوم من تصريح ميرتس بأن الإيرانيين يذلّون الولايات المتحدة في المحادثات الرامية إلى إنهاء الحرب.



ووجهت إدارة ترامب انتقادات متكررة للعديد من أعضاء حلف شمال الأطلسي لعدم مشاركتهم في الحرب الأميركية الإسرائيلية ضد إيران، بما في ذلك توبيخ بعضهم لعدم إرسال قوات بحرية للمساعدة في فتح مضيق هرمز.









