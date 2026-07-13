ترامب: نسبة تأييدي بلغت 59%

وكتب ترامب: "نسبة التأييد 59%. الأسعار تنخفض إلى جانب انخفاض أسعار النفط والغاز. شكراً لكم!"، قبل أن يوقع المنشور بعبارة "الرئيس دونالد جيه ترامب".
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