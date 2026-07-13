ترامب: نسبة تأييدي بلغت 59%

10:16 ص

الوكيل الإخباري- أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن نسبة تأييده بلغت 59%، معتبراً أن هذا يعكس دعماً متزايداً لسياساته، وذلك في منشور عبر منصته "تروث سوشال"، ربط فيه بين ما وصفه بتحسن الأوضاع الاقتصادية وتراجع أسعار الطاقة. اضافة اعلان





وكتب ترامب: "نسبة التأييد 59%. الأسعار تنخفض إلى جانب انخفاض أسعار النفط والغاز. شكراً لكم!"، قبل أن يوقع المنشور بعبارة "الرئيس دونالد جيه ترامب".





