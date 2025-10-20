الإثنين 2025-10-20 10:39 م
 

الإثنين، 20-10-2025 10:18 م
الوكيل الإخباري-   قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، إن بلاده تمتلك أسلحة متطورة غير معروفة للآخرين.اضافة اعلان


وقال ترامب في بداية اجتماعه مع رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز في البيت الأبيض: "أنتم تشاهدون الأخبار الخاطئة، نحن متقدمون عسكريا على الصين بفارق كبير".

وأضاف: "الولايات المتحدة متقدمة عليهم بفارق كبير في جميع أنواع الأسلحة، باستثناء بناء عدد كبير من السفن، وسنبدأ في ذلك ونلحق بهم".

وأكد ترامب على أهمية تقنيات الذكاء الاصطناعي حاليا، وأضاف: "نحن متقدمون على الصين بفارق كبير في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والعسكري، من حيث امتلاكنا لأكثر الأسلحة تطورا والتي يجهلها الكثيرون".

وتزايدت التوترات بين بكين وواشنطن في الأسابيع الأخيرة، وذلك بعدما فرضت الصين قيودا واسعة على صادرات المعادن النادرة، حيث أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 100 في المئة على واردات المنتجات الصينية اعتبارا من الأول من نوفمبر.

ترامب: نمتلك أسلحة متطورة لا يعلم الآخرون بوجودها

