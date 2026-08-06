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ترامب: نمتلك كميات كبيرة من الذخائر

الرئيس الأميركي دونالد ترامب
دونالد ترامب
 
الخميس، 06-08-2026 09:54 ص
الوكيل الإخباري-   قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخميس، إن الولايات المتحدة تمتلك كميات كبيرة من الذخائر، مشدداً: "نقوم ببناء أكبر عدد من مصانع الذخائر في الولايات المتحدة"، ومؤكداً السعي لإصدار أحكام بالسجن بحق مسربي تلك التصريحات "الخائنة".اضافة اعلان


تصريحات ترامب جاءت من خلال تدوينة له على منصة "تروث سوشيال"، على خلفية تقرير صحافي لـ"واشنطن بوست" Washington Post ذكرت فيه أن هناك خلافات بينه وبين وزير الحرب بيت هيغسيث تتعلق بنقص الذخائر وحرب إيران.
 
 


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