ترامب: نمتلك كميات كبيرة من الذخائر

تصريحات ترامب جاءت من خلال تدوينة له على منصة "تروث سوشيال"، على خلفية تقرير صحافي لـ"واشنطن بوست" Washington Post ذكرت فيه أن هناك خلافات بينه وبين وزير الحرب بيت هيغسيث تتعلق بنقص الذخائر وحرب إيران.
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