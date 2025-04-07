الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب "نمنح إسرائيل مليارات الدولارات سنويا وهذا كثير".

اضافة اعلان



وبين "أبلغت نتنياهو أن على الإسرائيليين التصرف بعقلانية لحل أي مشكلة مع تركيا".



وأضاف " أبلغت نتنياهو أنني أحب أردوغان وإذا كانت لديه مشاكل معه فيتعين عليه حلها".