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ترامب: نمنح إسرائيل مليارات الدولارات سنويا وهذا كثير

ترامب
ترامب
 
الإثنين، 07-04-2025 11:54 م

الوكيل الإخباري-  قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب "نمنح إسرائيل مليارات الدولارات سنويا وهذا كثير".

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وبين "أبلغت نتنياهو أن على الإسرائيليين التصرف بعقلانية لحل أي مشكلة مع تركيا".


وأضاف "أبلغت نتنياهو أنني أحب أردوغان وإذا كانت لديه مشاكل معه فيتعين عليه حلها".

 

وتابع "لدي علاقة رائعة مع رجل اسمه أردوغان وأحبه ويحبني وهذا يغضب وسائل الإعلام".

 
gnews

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