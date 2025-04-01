الثلاثاء 2025-04-01 02:21 ص
 

ترامب: هجمات الولايات المتحدة على الحوثيين ستستمر ما داموا يشكلون تهديدا للملاحة

ا
أرشيفية
 
الثلاثاء، 01-04-2025 12:16 ص

الوكيل الإخباري- أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن هجمات الولايات المتحدة على الحوثيين ستستمر ما داموا يشكلون تهديدا للملاحة.

قال ترامب في منشور عبر منصته "تروث": "نحن نوجه ضربات لهم كل يوم وكل ليلة بشدة متصاعدة".

وأضاف: "إمكانياتهم التي تهدد الملاحة البحرية والمنطقة يتم تدميرها بسرعة".

اضافة اعلان


وشدد على أن "هجماتنا ستستمر حتى يمتنعوا عن تهديد حرية الملاحة".

 

RT

 
gnews

أحدث الأخبار

ت

الطقس الأردن.. طقس متقلب وتحول مفاجئ في الأجواء خلال الأيام المقبلة

ل

عربي ودولي الحوثيون يعلنون إسقاط طائرة أمريكية في أجواء محافظة مأرب

ا

عربي ودولي ترامب: هجمات الولايات المتحدة على الحوثيين ستستمر ما داموا يشكلون تهديدا للملاحة

ل

عربي ودولي البيت الأبيض يتهرب من الإجابة عن الأسئلة حول ولاية ترامب الثالثة

ت

منوعات كيف يجعلنا السعي وراء السعادة أكثر بؤسا؟

ل

فلسطين "أونروا": 408 من العاملين في المجال الإنساني ارتقوا في غزة منذ بداية الحرب

ا

فلسطين "التعاون الإسلامي" تدين مخططات الاستيطان في القدس المحتلة

ل

أسواق ومال ارتفاع أسعار النفط بنسبة تتراوح بين 3 و3.5%



 
 





الأكثر مشاهدة