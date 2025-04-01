ترامب: هجمات الولايات المتحدة على الحوثيين ستستمر ما داموا يشكلون تهديدا للملاحة

قال ترامب في منشور عبر منصته "تروث": "نحن نوجه ضربات لهم كل يوم وكل ليلة بشدة متصاعدة".
وأضاف: "إمكانياتهم التي تهدد الملاحة البحرية والمنطقة يتم تدميرها بسرعة".
وشدد على أن "هجماتنا ستستمر حتى يمتنعوا عن تهديد حرية الملاحة".
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