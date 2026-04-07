ترامب: هذه شروط تغيير موقفي بشأن الهجوم على إيران

وقال ترامب، في مقابلة هاتفية مع قناة "فوكس نيوز"، إن "الساعة الثامنة مساءً ستمضي كما هو مقرّر"، في إشارة إلى المهلة التي منحها لطهران للتوصل إلى اتفاق.
ونقل المذيع بريت باير عن ترامب قوله إن احتمالات التوصل إلى اتفاق تفاوضي لا يمكن تحديدها حاليا، لكنّه شدد على أن "الساعة الثامنة مساءً ستمضي كما هو مقرر"، مضيفا أنه "إذا وصلنا إلى تلك النقطة، فسيكون هناك هجوم لم يروا له مثيلا".
وأشار ترامب إلى أنّ موقفه قد يتغير في حال "أحرزت المفاوضات تقدما اليوم وكان هناك شيء ملموس"، لكنه أكد في الوقت ذاته أن "الأمور تمضي قدماً وفق الخطط الموضوعة".
