ترامب: هذه فرصتنا الأخيرة لنهزم المؤسسة السياسية الفاسدة
الثلاثاء، 05-11-2024
11:44 م
https://www.alwakeelnews.com/story/709036
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الوكيل الإخباري-
دعا المرشح الجمهوري في انتخابات الرئاسة الأميركية دونالد ترامب الأميركيين إلى المشاركة في الاقتراع، وقال إن "اليوم فرصتنا الأخيرة لإلحاق الهزيمة بالمؤسسة السياسية الفاسدة"، حسب وصفه.
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ويواصل ملايين الأميركيين التوافد على مراكز الاقتراع في مختلف أنحاء الولايات المتحدة الأميركية، والتي كانت قد فتحت أبوابها في حدود الساعة العاشرة بتوقيت غرينتش اليوم الثلاثاء أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2024، حيث تتنافس المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس مع الجمهوري دونالد ترامب.