ترامب: هذه فرصتنا الأخيرة لنهزم المؤسسة السياسية الفاسدة

الوكيل الإخباري- دعا المرشح الجمهوري في انتخابات الرئاسة الأميركية دونالد ترامب الأميركيين إلى المشاركة في الاقتراع، وقال إن "اليوم فرصتنا الأخيرة لإلحاق الهزيمة بالمؤسسة السياسية الفاسدة"، حسب وصفه.

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