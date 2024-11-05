 
الأربعاء 2024-11-06 12:24 ص
 

ترامب: هذه فرصتنا الأخيرة لنهزم المؤسسة السياسية الفاسدة

ترامب
ترامب
الثلاثاء، 05-11-2024 11:44 م

الوكيل الإخباري-   دعا المرشح الجمهوري في انتخابات الرئاسة الأميركية دونالد ترامب الأميركيين إلى المشاركة في الاقتراع، وقال إن "اليوم فرصتنا الأخيرة لإلحاق الهزيمة بالمؤسسة السياسية الفاسدة"، حسب وصفه.

اضافة اعلان

 

ويواصل ملايين الأميركيين التوافد على مراكز الاقتراع في مختلف أنحاء الولايات المتحدة الأميركية، والتي كانت قد فتحت أبوابها في حدود الساعة العاشرة بتوقيت غرينتش اليوم الثلاثاء أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2024، حيث تتنافس المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس مع الجمهوري دونالد ترامب.

 
gnews

أحدث الأخبار

الانتخابات الأمريكية

عربي ودولي إف بي آي: تهديدات كاذبة بوجود قنابل في مراكز اقتراع أمريكية

تعبيرية

طب وصحة طعام في عشائك يحمي من الجلطات ويخفض الكوليسترول

ترامب

عربي ودولي ترامب: هذه فرصتنا الأخيرة لنهزم المؤسسة السياسية الفاسدة

اسماعيل سيف فريحات

مناسبات تهنئة للملازم ثاني اسماعيل سيف فريحات

تعبيرية

عربي ودولي الانتخابات الأمريكية.. في أي ساعة تغلق مراكز الاقتراع؟

المركز الصحي الشامل في جرش

أخبار محلية إيقاف العمل في المركز الصحي الشامل بجرش

تعبيرية

عربي ودولي حملة ترامب: ولايات حاسمة تعلن نتائجها فور إغلاق الصناديق

تعبيرية

عربي ودولي تمديد ساعات التصويت في مقاطعة مؤيدة لترامب في بنسلفانيا



 


الأكثر مشاهدة