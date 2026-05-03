ترامب: هناك احتمال أن تُستأنف الهجمات الأميركية على إيران

الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، السبت، إن هناك احتمالا أن تستأنف الولايات المتحدة شن هجمات على إيران.





جاء ذلك ردا على سؤال أحد الصحفيين في ويست بالم بيتش بولاية فلوريدا.



وكان مسؤول عسكري إيراني قال السبت، إن تجدد الحرب مع الولايات المتحدة "احتمال وارد"، في ظل استمرار تعثر محادثات السلام وانتقاد ترامب لأحدث مقترح إيراني في المفاوضات.



ونقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية عن نائب رئيس التفتيش في القيادة المركزية للقوات الإيرانية محمد جعفر أسدي، قوله إن "تجدد الصراع بين إيران والولايات المتحدة احتمال وارد، وقد أظهرت الوقائع أن الولايات المتحدة لا تلتزم بأي وعود أو اتفاقيات".



وأضاف "القوات الإيرانية مستعدة بالكامل لأي مغامرة أو لأي عمل متهور من جانب الأميركيين".



ويسري منذ 8 نيسان، اتفاق لوقف إطلاق النار بعد قرابة 40 يوما من الضربات الإسرائيلية الأميركية على إيران، مع مواصلة الأخيرة إغلاق مضيق هرمز عمليا أمام الملاحة البحرية.





