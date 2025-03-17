ترامب: هناك فرصة جيدة جدا لإنهاء النزاع في أوكرانيا

الوكيل الإخباري- أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه تم بذل جهود كبيرة خلال عطلة نهاية الأسبوع، مشيرا إلى وجود "فرصة جيدة جدا لإنهاء النزاع في أوكرانيا".



وقال ترامب للصحفيين: "تم بذل جهود كبيرة خلال عطلة نهاية الأسبوع. نريد أن نرى ما إذا كان بوسعنا إنهاء هذه الحرب. ربما ننجح، وربما لا، ولكن أعتقد أن لدينا فرصة جيدة جدا".



كما أعلن ترامب نيته إجراء مكالمة هاتفية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين يوم غد الثلاثاء 18 مارس، وأنه "قد يظهر شيء ما للإعلان عنه".

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ولفت ترامب إلى أنه سيبحث مع بوتين قضية الأراضي والسيطرة على المحطات النووية في أوكرانيا وأنه "قد يتم الإعلان عن شيء ما بخصوص روسيا وأوكرانيا غدا".



وعقدت في السعودية مؤخرا اجتماعات بين الولايات المتحدة وأوكرانيا أعلن في ختامها عن استعداد كييف لوقف إطلاق النار لمدة 30 يوما.



وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت لاحق عن "محادثات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين كانت جيدة وبناءة للغاية"، طلب خلالها الجانب الأمريكي "الرأفة بالقوات الأوكرانية المحاصرة بالكامل في مقاطعة كورسك" جنوب غربي روسيا.



من جهته، أعرب الرئيس بوتين قبوله مناشدة ترامب، وأشار إلى ضرورة أن يأمر نظام كييف قواته في مقاطعة كورسك بإلقاء سلاحها والاستسلام للجيش الروسي لضمان حياة أفرادها.