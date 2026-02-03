ترامب: هناك محادثات تجري مع إيران

وأضاف للصحفيين في البيت الأبيض "لدينا سفن متجهة إلى إيران الآن، سفن كبيرة... ونجري محادثات مع إيران. سنرى كيف ستسير الأمور".
وكان موقع أكسيوس ذكر، نقلا عن مصدرين مطلعين أنه من المتوقع أن يجتمع ستيف ويتكوف المبعوث الخاص للرئيس الأميركي دونالد ترامب مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الجمعة في اسطنبول لمناقشة اتفاق نووي محتمل.
وأشارت رويترز نقلا عن دبلوماسي أنه من المتوقع أن تشارك بعض دول المنطقة مثل السعودية والإمارات وعُمان ومصر في الاجتماع.
وأفادت وكالة فارس الإيرانية للأنباء الاثنين بأن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان طلب بدء محادثات بشأن برنامج بلاده النووي مع الولايات المتحدة، في ظل توترات مع واشنطن التي لا تستبعد اللجوء إلى القوة العسكرية.
