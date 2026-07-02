الخميس 2026-07-02 04:55 م

ترامب: واشنطن أنفقت 999 مليار دولار على حلف "الناتو"

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
 
الخميس، 02-07-2026 03:53 م

الوكيل الإخباري-   كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فجوة هائلة في الإنفاق الدفاعي بين الولايات المتحدة وحلفائها في "الناتو"، مشيرا إلى أن واشنطن أنفقت على الحلف 999 مليار دولار منذ 2014.

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وقد نشر ترامب، عبر "تروث سوشيال" أرقاماً تفصيلية للإنفاق الدفاعي للدول الأعضاء في الناتو، موضحاً أن الولايات المتحدة تتصدر القائمة بفارق كبير، حيث بلغ إنفاقها 999 مليار دولار، في حين جاءت المملكة المتحدة في المرتبة الثانية بـ90.5 مليار دولار، تليها فرنسا بـ66.5 مليار دولار، ثم إيطاليا بـ48.8 مليار دولار، وبولندا بـ44.3 مليار دولار.

وأضاف ترامب أن الدول الأخرى، بما في ذلك ألمانيا، تنفق مبالغ أقل بكثير من هذه الأرقام، وذلك خلال الفترة الممتدة من عام 2014 إلى عام 2025، في إشارة إلى استمرار تفاوت الأعباء المالية داخل الحلف.

 
 


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