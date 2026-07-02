ترامب: واشنطن أنفقت 999 مليار دولار على حلف "الناتو"

الوكيل الإخباري- كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فجوة هائلة في الإنفاق الدفاعي بين الولايات المتحدة وحلفائها في "الناتو"، مشيرا إلى أن واشنطن أنفقت على الحلف 999 مليار دولار منذ 2014.

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