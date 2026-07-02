ترامب: واشنطن أنفقت 999 مليار دولار على حلف "الناتو"

وأضاف ترامب أن الدول الأخرى، بما في ذلك ألمانيا، تنفق مبالغ أقل بكثير من هذه الأرقام، وذلك خلال الفترة الممتدة من عام 2014 إلى عام 2025، في إشارة إلى استمرار تفاوت الأعباء المالية داخل الحلف.
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