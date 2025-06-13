ترامب: واشنطن كانت على علم بخطط إسرائيل لمهاجمة إيران

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الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب في تصريح لصحيفة وول ستريت جورنال إن الولايات المتحدة كانت على علم بخطط إسرائيل لمهاجمة إيران. اضافة اعلان





وأضاف ترامب أنه تحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس الخميس، وسيجري معه اتصالا آخر اليوم لمتابعة التطورات.