ترامب: واشنطن كانت على علم بخطط إسرائيل لمهاجمة إيران

وأضاف ترامب أنه تحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس الخميس، وسيجري معه اتصالا آخر اليوم لمتابعة التطورات.
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