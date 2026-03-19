ترامب: واشنطن لم تكن على علم بالهجوم الإسرائيلي على منشأة إيرانية للطاقة

وحذر ترامب، في تصريحات له فجر الخميس، من أن أي استهداف جديد لمرافق الغاز الطبيعي المسال في قطر سيقابل برد حاسم، مشددا على أنه "لن يتردد" في التحرك إذا تكرر ذلك.
وأضاف أن الولايات المتحدة قد تقدم على "تفجير حقل غاز بارس الجنوبي بالكامل" في حال قررت إيران مهاجمة قطر.
وأكد ترامب أن قطر لم تكن "بأي شكل من الأشكال" متورطة في الهجوم، مشيرا إلى أن إسرائيل لن تشن أي هجمات إضافية تتعلق بحقل بارس الجنوبي، الذي وصفه بأنه شديد الأهمية.
وكانت وزارة الدفاع القطرية أعلنت الخميس، أن هجوما صاروخيا إيرانيا ألحق أضرارا بمنشأة رئيسية للغاز في قطر على ساحلها الشمالي.
-
