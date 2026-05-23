السبت 2026-05-23 10:32 م

ترامب: واشنطن وطهران تقتربان من اتفاق لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
السبت، 23-05-2026 09:26 م

الوكيل الإخباري-   أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، السبت، أن الولايات المتحدة وإيران "تقتربان بشكل أكبر بكثير" من التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب في الشرق الأوسط، في الوقت الذي قال لموقع أكسيوس الأميركي بأن ثمة احتمالات "متكافئة" ما بين التوصل إلى اتفاق "جيد" واستئناف الحرب.

وحذر ترامب في حديثه لشبكة "سي بي إس نيوز" عبر الهاتف من أنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق "سنكون أمام وضع لن تتلقى فيه أي دولة ضربة بقوة ما ستتلقاه" إيران

 
 


