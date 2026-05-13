ترامب والكرملين يؤكدان قرب انتهاء حرب أوكرانيا

وقال الكرملين مجددا ما قاله الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن أن حرب أوكرانيا انتهت تقريبا، كما قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن نهاية الحرب "قريبة للغاية"، وهو ما جاء متناقضا مع تصريحات للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي قال إن موسكو لا تعتزم إنهاء الحرب.





وقال بوتين لصحفيين "أعتقد أن الأمر يوشك على نهايته" وذلك في إشارة إلى الحرب.



ولدى سؤاله عن تعليقات بوتين، رد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قائلا إنه تم بذل قدر معين من المساعي ثلاثية الأطراف مع أوكرانيا والولايات المتحدة من أجل التوصل إلى اتفاق سلام.



وأضاف لصحفيين "هذا العمل التأسيسي التراكمي في عملية السلام يسمح لنا بالقول إن إتمامها بات وشيكا"، مشيرا إلى أنه من الصعب تقديم تفاصيل محددة في الوقت الراهن.



وفي تصريحات للصحفيين قبل مغادرته إلى الصين الثلاثاء، قال ترامب إن التوصل إلى حل بين روسيا وأوكرانيا بات وشيكا، لكنه لم يدل بمزيد من التفاصيل.



وقال ترامب لدى مغادرته البيت الأبيض "أعتقد حقا أن نهاية الحرب في أوكرانيا باتت قريبة جدا".



وجاءت التصريحات متناقضة مع تعليقات زيلينسكي الذي قال يوم الاثنين "لا تنوي روسيا إنهاء هذه الحرب. وللأسف، نعد العدة لشن هجمات جديدة".





