ترامب وبوتين يبحثان في مكالمة هاتفية حربي ايران واوكرانيا

وقال يوري أوشاكوف المستشار الدبلوماسي لبوتين كما نقلت عنه وكالات الانباء الروسية، "تم التركيز على الوضع المحيط بالنزاع مع إيران والمفاوضات الثنائية القائمة بمشاركة ممثلين للولايات المتحدة في شأن تسوية القضية الأوكرانية".
