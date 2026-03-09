ترامب وبوتين يبحثان في مكالمة هاتفية حربي ايران واوكرانيا

الوكيل الإخباري- بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأميركي دونالد ترامب الاثنين في مكالمة هاتفية "صريحة وبناءة" الحرب في كل من إيران وأوكرانيا، بحسب ما اعلن الكرملين.

