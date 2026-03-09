الثلاثاء 2026-03-10 12:06 ص

ترامب وبوتين يبحثان في مكالمة هاتفية حربي ايران واوكرانيا

الإثنين، 09-03-2026 11:39 م

الوكيل الإخباري-   بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأميركي دونالد ترامب الاثنين في مكالمة هاتفية "صريحة وبناءة" الحرب في كل من إيران وأوكرانيا، بحسب ما اعلن الكرملين.

وقال يوري أوشاكوف المستشار الدبلوماسي لبوتين كما نقلت عنه وكالات الانباء الروسية، "تم التركيز على الوضع المحيط بالنزاع مع إيران والمفاوضات الثنائية القائمة بمشاركة ممثلين للولايات المتحدة في شأن تسوية القضية الأوكرانية".

 
 


أرشيفية

ترامب وبوتين يبحثان في مكالمة هاتفية حربي ايران واوكرانيا

