ترامب: وثائق إبستين الجديدة تبرئني ولا تدينني

الإثنين، 02-02-2026 09:29 ص
الوكيل الإخباري-  ذكر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الوثائق الجديدة التي نشرتها وزارة العدل الأميركية بشأن الملياردير جيفري إبستين "لا تُدينه، بل تُبرئه"، مبيّنًا أن ذلك جاء بعكس ما كان يأمله اليسار الراديكالي.اضافة اعلان


وخلال تصريحات أدلى بها للصحفيين على متن طائرة "آير فورس وان"، قال ترامب:

"لم أطلع عليها بنفسي، لكن بعض الأشخاص المهمين جدًا أخبروني بأنها لا تُبرئني فحسب، بل تكشف أيضًا صورة معاكسة تمامًا لما كان يأمله اليسار الراديكالي".

وأشار ترامب إلى أن "هذه الوثائق، خلافًا للتوقعات، لم تُظهر أي أمر ضده".

وأضاف أن الوثائق "تُبيّن أن الصحفي الأميركي مايكل وولف تحرّك مع إبستين بدوافع تهدف إلى إلحاق ضرر سياسي به"، في إشارة إلى الادعاءات المتعلقة به حول الاعتداء على قاصرات.

والجمعة، بدأت وزارة العدل الأميركية نشر مجموعة كبيرة من الوثائق الإضافية المتعلقة بالمجرم الراحل جيفري إبستين.

وقال نائب وزيرة العدل في الولايات المتحدة تود بلانش، في مؤتمر صحفي:

"ننشر اليوم أكثر من 3 ملايين وثيقة، تشمل أكثر من 2000 مقطع فيديو وأكثر من 180 ألف صورة".

