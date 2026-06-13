ترامب وزيلينسكي يشاركان الثلاثاء في جلسة عمل لمجموعة السبع

06:21 م

الوكيل الإخباري- يشارك الرئيس الاميركي دونالد ترامب، الثلاثاء، في جلسة عمل تعقد في إطار قمة مجموعة السبع في فرنسا، بحضور الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وفق ما أفاد مسؤول كبير في الإدارة الأميركية السبت. اضافة اعلان





وصرح المسؤول الذي لم يشأ كشف هويته للصحفيين بأن "الرئيس ترامب سيشارك في جلسة عمل مع قادة مجموعة السبع والرئيس الأوكراني زيلينسكي".



وتستضيف مدينة إيفيان الفرنسية القمة بين 15 و17 حزيران.





