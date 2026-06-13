السبت 2026-06-13 06:33 م

ترامب وزيلينسكي يشاركان الثلاثاء في جلسة عمل لمجموعة السبع

الرئيس الأميركي دونالد ترامب يحيي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
 
السبت، 13-06-2026 06:21 م
الوكيل الإخباري-   يشارك الرئيس الاميركي دونالد ترامب، الثلاثاء، في جلسة عمل تعقد في إطار قمة مجموعة السبع في فرنسا، بحضور الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وفق ما أفاد مسؤول كبير في الإدارة الأميركية السبت.اضافة اعلان


وصرح المسؤول الذي لم يشأ كشف هويته للصحفيين بأن "الرئيس ترامب سيشارك في جلسة عمل مع قادة مجموعة السبع والرئيس الأوكراني زيلينسكي".

وتستضيف مدينة إيفيان الفرنسية القمة بين 15 و17 حزيران.
 
 


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