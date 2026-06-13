ترامب وزيلينسكي يشاركان الثلاثاء في جلسة عمل لمجموعة السبع

وصرح المسؤول الذي لم يشأ كشف هويته للصحفيين بأن "الرئيس ترامب سيشارك في جلسة عمل مع قادة مجموعة السبع والرئيس الأوكراني زيلينسكي".
وتستضيف مدينة إيفيان الفرنسية القمة بين 15 و17 حزيران.
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