ترامب: وقف إطلاق النار مع إيران "على وشك الانهيار"

الرئيس الأميركي دونالد ترامب
الثلاثاء، 12-05-2026 07:20 ص
الوكيل الإخباري-   قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاثنين إن وقف إطلاق النار مع إيران "على وشك الانهيار" بعد أن أوضح رد طهران على العرض الذي قدمته الولايات المتحدة لإنهاء الحرب أن الجانبين لا يزالان متباعدين بشأن عدد من القضايا.اضافة اعلان


وركز رد إيران على إنهاء الحرب على جميع الجبهات لا سيما في لبنان حيث تقاتل إسرائيل، حليفة الولايات المتحدة، جماعة حزب الله المدعومة من إيران.

وطالبت طهران في ردها أيضا بالتعويض عن أضرار الحرب وشددت على السيادة الإيرانية على مضيق هرمز ودعت الولايات المتحدة إلى إنهاء حصارها البحري وضمان عدم شن المزيد من الهجمات ورفع العقوبات وإنهاء الحظر الأمريكي على مبيعات النفط الإيراني.

كما أكدت طهران على سيادتها على مضيق هرمز، حيث أوقفت حركة الملاحة البحرية عبر الممر الذي كان يعبر من خلاله خُمس إمدادات النفط والغاز في العالم.

وذكر ترامب أن رد إيران يهدد وقف إطلاق النار الساري منذ السابع من نيسان.

وقال ترامب، الذي هدد مرارا بإنهاء وقف إطلاق النار "أصفه بأنه الأضعف حاليا، بعد قراءة هذه الحثالة (الرد) التي أرسلوها إلينا. بل إنني لم أكمل قراءتها".

واقترحت الولايات المتحدة إنهاء القتال قبل بدء المحادثات بشأن أكثر القضايا حساسية، ومنها البرنامج النووي الإيراني.
 
 


