ترامب: وقف النار مع إيران صامد بشكل جيد

05:07 ص

الوكيل الإخباري- قال دونالد ترامب إن "وقف النار مع إيران صامد بشكل جيد"، مؤكدا أن بلاده ستفرض "حصارا" على إيران لمنعها من بيع النفط، وأن طهران "لن تحصل على سلاح نووي".





وأضاف ترامب، في تصريحات صحفية، أن إيران "في وضع سيئ ويائس"، مشددا على أن الولايات المتحدة ستتخذ خطوات لضمان حرية الملاحة، بما في ذلك العمل على فتح مضيق هرمز، متهما الإيرانيين بأنهم وعدوا بفتحه "لكنهم كذبوا ولم يفعلوا ذلك".



وأكد أن "الوضع الحالي في مضيق هرمز لن يستمر وسيتم تصحيحه في القريب العاجل"، مضيفا أن "جيش إيران انتهى وقدراته الصاروخية استنزفت بشكل شبه كامل".



وقال ترامب إن الولايات المتحدة "نجحت في هزيمة وتدمير القدرات التصنيعية الإيرانية في مجالي المسيرات والصواريخ"، مشيرا إلى أن بلاده "كانت لطيفة للغاية" لعدم استهداف "الكثير من الجسور الإيرانية، باستثناء جسر واحد" بسبب ما وصفه بخرق الوعود.



كما أعرب عن إحباطه من حلف شمال الأطلسي، قائلا إن الولايات المتحدة أنفقت "تريليونات الدولارات" على الحلف.





