 
الثلاثاء 2025-02-18 02:41 ص
 

ترامب وماكرون يبحثان المحادثات الروسية الأمريكية المرتقبة في السعودية

ماكرون وترامب
ماكرون وترامب
الثلاثاء، 18-02-2025 01:50 ص

الوكيل الإخباري-   أجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون محادثة هاتفية ناقشا خلالها الاتصالات القادمة بين ممثلي روسيا والولايات المتحدة في السعودية.

اضافة اعلان

 

وجاء في بيان عن البيت الأبيض: "أجرى الرئيس دونالد ترامب والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم محادثة هاتفية ودية. ناقش الزعيمان الحرب في أوكرانيا، والاجتماع القادم لدول أوروبا غدا، والمفاوضات في السعودية بين مسؤولي الولايات المتحدة وروسيا".

ولفت متحدث باسم البيت الأبيض إلى أن المحادثة بين الزعيمين استمرت حوالي 30 دقيقة.

وفي وقت سابق، أفاد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف بأن الجانب الروسي سيمثله لافروف وأوشاكوف، وسيناقشون مع نظرائهم الأمريكيين استعادة مجمل العلاقات الثنائية، بالإضافة إلى التحضير للقاء زعيمي البلدين والمفاوضات المحتملة لتسوية الوضع في أوكرانيا.

 
gnews

أحدث الأخبار

ارشيفية

فلسطين قوات الاحتلال تقتحم قرى ومدنا بالضفة

تعبيرية

عربي ودولي حرس الحدود السعودي ينقذ 5 مصريين بعد جنوح مركبهم في البحر

ماكرون وترامب

عربي ودولي ترامب وماكرون يبحثان المحادثات الروسية الأمريكية المرتقبة في السعودية

تعبيرية

عربي ودولي إعلام كندي: 8 مصابين في حادث تحطم طائرة أثناء هبوطها في تورنتو

ارشيفية

عربي ودولي تلفزيون سوريا: الجيش الإسرائيلي يتوغل بريف القنيطرة الجنوبي

ارشيفية

فلسطين مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال شمال الضفة

لأمير محمد بن سلمان ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو

عربي ودولي الأمير محمد بن سلمان يبحث مع روبيو الأوضاع الإقليمية والدولية والعلاقات الثنائية بين البلدين

ارشيفية

فلسطين الأمم المتحدة تحذر من استخدام الاحتلال الإسرائيلي للقوة المفرطة في الضفة



 




الأكثر مشاهدة