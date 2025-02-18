ترامب وماكرون يبحثان المحادثات الروسية الأمريكية المرتقبة في السعودية

الوكيل الإخباري- أجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون محادثة هاتفية ناقشا خلالها الاتصالات القادمة بين ممثلي روسيا والولايات المتحدة في السعودية.

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