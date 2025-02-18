ترامب وماكرون يبحثان المحادثات الروسية الأمريكية المرتقبة في السعودية

ولفت متحدث باسم البيت الأبيض إلى أن المحادثة بين الزعيمين استمرت حوالي 30 دقيقة.
وفي وقت سابق، أفاد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف بأن الجانب الروسي سيمثله لافروف وأوشاكوف، وسيناقشون مع نظرائهم الأمريكيين استعادة مجمل العلاقات الثنائية، بالإضافة إلى التحضير للقاء زعيمي البلدين والمفاوضات المحتملة لتسوية الوضع في أوكرانيا.
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