ترامب ونتنياهو يبحثان "ملف إيران" في واشنطن الأربعاء

وقال مكتب نتنياهو في بيان إنه "يقدّر أن أي مفاوضات يجب أن تتضمن الحد من الصواريخ البالستية وتجميد الدعم للمحور الإيراني"، في إشارة إلى فصائل مسلحة تدعمها طهران في المنطقة.
وأجرت إيران والولايات المتحدة جولة من المباحثات في عُمان الجمعة، أعلن ترامب على إثرها أن جولة جديدة ستعقد "مطلع الأسبوع المقبل".
وسيكون هذا الاجتماع السادس بين ترامب ونتنياهو منذ تولي الرئيس الأميركي منصبه في البيت الأبيض مطلع 2025.
وتتشارك الحليفتان الولايات المتحدة وإسرائيل العداء لإيران. وفي خضم مباحثات بين طهران وواشنطن العام الماضي، أطلقت إسرائيل حربا على الجمهورية الإسلامية، تدخلت فيها واشنطن عبر قصف منشآت نووية رئيسية.
