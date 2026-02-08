الأحد 2026-02-08 09:45 ص

ترامب ونتنياهو يبحثان "ملف إيران" في واشنطن الأربعاء

الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
 
الأحد، 08-02-2026 07:46 ص
الوكيل الإخباري-   يلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في واشنطن الأربعاء "لمناقشة المفاوضات مع إيران"، وفق ما أعلن نتنياهو السبت.اضافة اعلان


وقال مكتب نتنياهو في بيان إنه "يقدّر أن أي مفاوضات يجب أن تتضمن الحد من الصواريخ البالستية وتجميد الدعم للمحور الإيراني"، في إشارة إلى فصائل مسلحة تدعمها طهران في المنطقة.

وأجرت إيران والولايات المتحدة جولة من المباحثات في عُمان الجمعة، أعلن ترامب على إثرها أن جولة جديدة ستعقد "مطلع الأسبوع المقبل".

وسيكون هذا الاجتماع السادس بين ترامب ونتنياهو منذ تولي الرئيس الأميركي منصبه في البيت الأبيض مطلع 2025.

وتتشارك الحليفتان الولايات المتحدة وإسرائيل العداء لإيران. وفي خضم مباحثات بين طهران وواشنطن العام الماضي، أطلقت إسرائيل حربا على الجمهورية الإسلامية، تدخلت فيها واشنطن عبر قصف منشآت نووية رئيسية.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

قال أمين عام وزارة النقل فارس أبو دية إن الحكومة تبحث ملف الشاحنات الأردنية مع الجانب السوري الأحد.

أخبار محلية وزارة النقل: بحث ملف الشاحنات الأردنية مع الجانب السوري اليوم

سوريا .. مقتل 4 أشخاص في السويداء وتوقيف عنصر أمني مشتبها به

عربي ودولي سوريا .. مقتل 4 أشخاص في السويداء وتوقيف عنصر أمني مشتبها به

تعرف على اسعار الخضار والفواكة في السوق اليوم

اقتصاد محلي تعرف على اسعار الخضار والفواكه في السوق اليوم

مسعفون داخل سيارات الإسعاف المصرية

فلسطين الدفعة الخامسة من المرضى العائدين إلى غزة تصل إلى معبر رفح

تعبيرية

خاص بالوكيل أسعار الدواجن تقفز قبل رمضان ومواطنون يطالبون بتدخل حكومي عاجل

مظاهرات حاشدة في إسرائيل ضد حكومة نتنياهو

فلسطين مظاهرات حاشدة في إسرائيل ضد حكومة نتنياهو

تركيا .. ثلاث هزات أرضية قوية متتالية خلال دقيقة واحدة

عربي ودولي تركيا .. ثلاث هزات أرضية قوية متتالية خلال دقيقة واحدة

علم الصين

عربي ودولي 8 قتلى بانفجار شمالي الصين



 






الأكثر مشاهدة