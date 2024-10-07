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ترامب وهاريس يتبادلان الاتهامات مع اقتراب الانتخابات الرئاسية

ترامب وهاريس
ترامب وهاريس
الإثنين، 07-10-2024 12:16 م

الوكيل الإخباري- تبادل المرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب والمرشحة الديمقراطية كامالا هاريس -أمس الأحد- اتهامات بـ"عدم الكفاءة" و"الكذب" بالتزامن مع دخول الانتخابات الرئاسية الأميركية مرحلتها الأخيرة.

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ودافعت هاريس -خلال ظهورها في البودكاست الشهير "كوول هير دادي"- عن حق المرأة في الإجهاض ونددت بالعنف ضد النساء، وانتقدت بشدة اتهامات ترامب الكاذبة لها حسب تعبيرها بتأييد "إعدام أطفال" في مراحل متأخرة من الحمل.

ووصفت تلك التصريحات بأنها "مسيئة وغير دقيقة بشكل فاضح".


وقالت نائبة الرئيس إن ترامب الذي يصور نفسه بأنه "حامي النساء" هو نفس الشخص الذي قال سابقا إنه يجب "معاقبة النساء" لإجراء عمليات الإجهاض.


وكرر ترامب اتهاماته لهاريس بأنها تسعى إلى "سياسات شيوعية" ووصفها بأنها "غير كفؤة بشكل صارخ" وذلك خلال تجمع انتخابي في مدينة جونو.


كما انتقد المرشح الجمهوري عدم استجابة الحكومة الفدرالية لمساعدة سكان جنوب شرق الولايات المتحدة المتضررين من إعصار هيلين، واتهم هاريس بأنها "تريد سرقة ثروتكم والتخلي عنكم وعن عائلاتكم".

وتسبب إعصار هيلين جنوب شرق الولايات المتحدة بمقتل ما لا يقل عن 90 شخصا، وانقطاع الكهرباء عن ملايين السكان. كما دمرت العاصفة طرقا وجسورا وأدت إلى فيضانات مدمرة امتدت من ولاية فلوريدا إلى فرجينيا.

 

الجزيرة

 
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