ترامب يأمر البحرية الأمريكية بإطلاق النار على أي زورق يزرع ألغاما في مضيق هرمز

الوكيل الإخباري- أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه أصدر أوامره للبحرية بإطلاق النار وتدمير أي زورق يقوم بزرع ألغام في مياه مضيق هرمز، مشيرا إلى أن 159 سفينة حربية إيرانية باتت في قاع البحر.



وقال ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال": "لقد أصدرت أوامري للبحرية الأمريكية بإطلاق النار وتدمير أي زورق، مهما كان صغيرا (فجميع سفنهم الحربية البالغ عددها 159 سفينة، راحت في قاع البحر!)، يقوم بزرع ألغام في مياه مضيق هرمز. يجب ألا يكون هناك أي تردد".

وأضاف: "كاسحات" الألغام التابعة لنا تقوم الآن بتطهير المضيق. وأنا آمر باستمرار هذا النشاط، ولكن بمستوى مضاعف ثلاث مرات".



جاءت هذه التصريحات في وقت تستمر فيه المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران حول السيطرة على مضيق هرمز الاستراتيجي، حيث تفرض واشنطن حصارا بحريا على الموانئ الإيرانية منذ 13 أبريل الجاري، ردا على إغلاق طهران للمضيق الذي يمر عبره نحو خمس النفط العالمي.



وتتبادل واشنطن وطهران الاتهامات بزرع الألغام في المياه الدولية، وتتهم البحرية الأمريكية إيران بمحاولة تعطيل الملاحة عبر زرع ألغام بحرية، بينما تنفي طهران ذلك وتعتبر الحصار الأميركي انتهاكا للقانون الدولي.