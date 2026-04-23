ترامب يأمر البحرية الأميركية بتدمير أي قوارب تضع ألغاما في مضيق هرمز

الرئيس الأميركي دونالد ترامب
الخميس، 23-04-2026 09:46 م

الوكيل الإخباري-   أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخميس، أنه أمر قواته البحرية بتدمير أي قوارب تزرع ألغاما في مضيق هرمز، في إطار تصعيد الضغوط على إيران لإعادة فتح هذا الممر البحري الحيوي.

اضافة اعلان


وكتب ترامب عبر منصته تروث سوشال: "أمرتُ البحرية الأميركية بإطلاق النار وتدمير أي قارب، مهما كان صغيرا... يزرع ألغاما في مياه مضيق هرمز".


وأضاف: "يجب ألا يكون هناك أي تردد. كما أنّ كاسحات الألغام التابعة لنا تعمل حاليا على تطهير المضيق".

 
 


gnews

أحدث الأخبار

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب: إيران ربما عززت ترسانتها خلال فترة الهدنة

إعادة تشكيل مجلس الأوقاف والشؤون الإسلامية في القدس

فلسطين محافظة القدس: الاحتلال يصادق على إقامة "مدرسة يهودية" في الشيخ جراح

علما الولايات المتحدة وايران

عربي ودولي الحكومة الألمانية تدعو إيران إلى مواصلة محادثات السلام مع الولايات المتحدة

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب سيلتقي موفدي لبنان وإسرائيل خلال محادثات في البيت الأبيض

دمار واسع في الضاحية الجنوبية لبيروت

عربي ودولي الصحة اللبنانية: 3 شهداء في غارات للاحتلال الإسرائيلي جنوبي البلاد

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس

عربي ودولي إسرائيل: ننتظر الضوء الأخضر الأميركي لإعادة إيران إلى "العصر الحجري"

علم ايران

عربي ودولي إعلام إيراني: سماع دوي انفجارات في طهران وتفعيل أنظمة الدفاع الجوي



 
 






الأكثر مشاهدة

 