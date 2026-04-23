ترامب يأمر البحرية الأميركية بتدمير أي قوارب تضع ألغاما في مضيق هرمز

الوكيل الإخباري- أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخميس، أنه أمر قواته البحرية بتدمير أي قوارب تزرع ألغاما في مضيق هرمز، في إطار تصعيد الضغوط على إيران لإعادة فتح هذا الممر البحري الحيوي.

وكتب ترامب عبر منصته تروث سوشال: "أمرتُ البحرية الأميركية بإطلاق النار وتدمير أي قارب، مهما كان صغيرا... يزرع ألغاما في مياه مضيق هرمز".