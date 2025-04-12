ترامب يأمر الجيش بالانتشار على الحدود الجنوبية

الوكيل الإخباري- أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا للجيش بالسيطرة على الأراضي الفيدرالية على طول الحدود الجنوبية للتصدي للهجرة غير الشرعية، وتهريب المخدرات.



وجاء في المذكرة، التي وجهت إلى وزير الداخلية دوغ بورغوم، ووزيرة الأمن الداخلي كريستي نوم، ووزير الدفاع بيت هيغسيث، ووزيرة الزراعة بروك رولينز، أن "حدودنا الجنوبية تتعرض لهجمات من مصادر متعددة، والوضع الراهن المعقد يتطلب من قواتنا المسلحة أن تتخذ دورا مباشرا وأكثر فاعلية في تأمين الحدود الجنوبية، مقارنة بما كان عليه الأمر في الفترة الماضية".



ووجه ترامب أعضاء حكومته إلى اتخاذ "جميع الإجراءات المناسبة" لتمكين وزارة الدفاع من استخدام الأراضي الفيدرالية والسيطرة عليها "بالقدر اللازم وبما يتناسب مع تنفيذ الأنشطة العسكرية المحددة في هذه المذكرة".

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وأشار الرئيس إلى أن الأنشطة العسكرية على الحدود الأمريكية المكسيكية ستشمل "بناء الحواجز الحدودية وتركيب معدات الكشف والمراقبة"، موضحا أن وزير الدفاع له الصلاحية في تحديد طبيعة الأنشطة العسكرية الإضافية التي يرى أنها ضرورية ومناسبة لتحقيق المهمة الموكلة.



وأكد ترامب أن المهمة تتمثل في "الدفاع عن سيادة وسلامة أراضي الولايات المتحدة"، وهو ما تم التأكيد عليه في أول أمر تنفيذي وقّعه عند توليه الرئاسة، والمتعلق بأمن الحدود.