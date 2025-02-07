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ترامب يأمر بإلغاء كل العقود مع وسائل الإعلام

البيت الأبيض
البيت الأبيض
الجمعة، 07-02-2025 02:12 م
الوكيل الإخباري-   أفاد موقع "أكسيوس" نقلا عن رسالة إلكترونية اطلع عليها، بأن إدارة الخدمات العامة الأمريكية، تنهي كل العقود مع وسائل الإعلام بناء على توجيهات من الرئيس دونالد ترامب .اضافة اعلان


ووفقا لـ"أكسيوس"، فقد كتب مسؤول في إدارة ترامب في رسالة إلى الوكالة المسؤولة عن إدارة ودعم الوظائف الأساسية للحكومة الفيدرالية، أنه يتعين عليها "سحب جميع العقود مع  Politico وBBC وE&E (فرع لـPolitico)، وBloomberg "، وأضاف: "ألغوا اليوم كل عقد إعلامي خاص بوكالة الخدمات".

ويأتي هجوم ترامب على العقود التي أبرمتها الحكومة الفيدرالية مع المؤسسات الإعلامية، بعد أن اكتشف رئيس إدارة الكفاءة الحكومية إيلون موسك وحلفاؤه أنه تم دفع ملايين الدولارات من اشتراكات الوكالات في Politico Pro ، وهي خدمة تتبع السياسات التي تستخدم على نطاق واسع في واشنطن.

وفي وقت سابق أعلن ماسك أن السلطات التنفيذية الأمريكية ستوقف دفع اشتراكات Politico، وThe New York Times، ووكالة الأنباء Associated Press.

وانتشرت على منصة  "إكس" تقارير تفيد بأن الوكالات الحكومية في عهد الرئيس السابق جو بايدن كانت تمول "بوليتيكو" مقابل نشر مواد إعلامية مواتية للحزب الديمقراطي. وأطلق ترامب اتهامات مماثلة عبر منصته الاجتماعية  "تروث سوشيال" .

وقالت السكرتيرة الصحافية للبيت الأبيض كارولين ليفيت الأربعاء، إن السلطة التنفيذية ستتوقف عن إنفاق الأموال على اشتراكات Politico.

وردا على الاتهامات بحصول "بوليتيكو" على تمويل من الحكومة، نشر المسؤولون التنفيذيون فيها رسالة الخميس، قالوا فيها إن "بوليتيكو هي شركة مملوكة للقطاع الخاص. لم نتلق أي تمويل حكومي أبدا، لا إعانات ولا منح. لم نحصل على سنت واحد على الإطلاق خلال 18 عاما"، موضحين أن "بوليتيكو برو أمرها مختلف، فهي خدمة اشتراك احترافية تستخدمها الشركات والمنظمات، ونعم، بعض الوكالات الحكومية".

وقال مسؤول في البيت الأبيض إنه لا ينبغي أن يكون من المستغرب أن تستهدف الحكومة اشتراك وسائل الإعلام، نظرا لتفويض إدارة الكفاءة الحكومية بخفض الإنفاق ومعارضة ترامب للمساعدة المالية لوسائل الإعلام التقليدية.

روسيا اليوم
 
gnews

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