ترامب يأمر بنشر الحرس الوطني في لوس أنجلوس لمواجهة الاحتجاجات

12:08 م

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الوكيل الإخباري- أمر الرئيس الأميركي دونالد ترامب بنشر ألفي عنصر من الحرس الوطني لمواجهة الاحتجاجات المتصاعدة ضد مداهمات وكالات إنفاذ القانون لاعتقال مهاجرين غير نظاميين في منطقة لوس أنجلوس، وهي خطوة وصفها حاكم ولاية كاليفورنيا بأنها "تحريضية". اضافة اعلان





واشتبكت عناصر من الشرطة الفدرالية مع حشود غاضبة في إحدى ضواحي لوس أنجلوس مع استمرار الاحتجاجات، حيث أطلقت قنابل صوتية وأغلق جزء من طريق سريع وسط مداهمات لمهاجرين غير مسجلين، بحسب ما ذكرت تقارير.



ووفقا لتقارير إخبارية ومنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، أطلقت عناصر الشرطة الفدرالية الذين يضعون أقنعة الغاز قنابل صوتية وغازا مسيلا للدموع على المتظاهرين.



وفي وقت متأخر السبت، وقّع ترامب مذكرة لنشر ألفي عنصر من الحرس الوطني "للتعامل مع حالة الفوضى التي سُمح لها بالتفاقم"، بحسب بيان للمتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت.



