ترامب يأمر مصممي رقائق أميركيين بالتوقف عن البيع للصين

12:33 ص

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الوكيل الإخباري- ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز الأربعاء نقلا عن عدة أشخاص مطلعين أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمرت شركات أميركية تقدم برامج تستخدم في تصميم أشباه الموصلات بالتوقف عن بيع خدماتها للمجموعات الصينية. اضافة اعلان





وأضاف التقرير أن مجموعة من شركات التصميم الآلي الإلكتروني، والتي تشمل كيدانس وسينوبسيس وسيمنس إي.دي.إيه، تلقت أمرا من وزارة التجارة بالتوقف عن توريد تقنياتها.



وانخفضت أسهم كيدانس 10.7 بالمئة وتراجعت أسهم سينوبسيس 9.6 بالمئة عند إغلاق السوق.



وتتخذ إدارة ترامب نهجا متشددا في مواجهة المنافسة من جانب الصين، وهددت بفرض رسوم جمركية ضخمة على المنتجات الصينية وسط تقارير عن فرض قيود على أهداف محددة بدقة بغرض إعاقة قدرتها على تصنيع أكثر شرائح الذكاء الاصطناعي تطورا.



وقال متحدث باسم وزارة التجارة الأميركية إن الوزارة تراجع الصادرات ذات الأهمية الاستراتيجية للصين، مشيرا إلى أنه "في بعض الحالات، علقت وزارة التجارة تراخيص تصدير حالية أو فرضت متطلبات ترخيص إضافية أثناء إجراء المراجعة".



وتعتمد سينوبسيس على الصين في حوالي 16 بالمئة من إيراداتها السنوية، بينما تمثل الصين حوالي 12 بالمئة من إيرادات كيدانس السنوية.



ورفضت كيدانس التعليق، ولم ترد سينوبسيس وسيمنس إي.دي.إيه بعد على طلبات للتعليق.



وبحسب أشخاص استشهد بهم تقرير فاينانشيال تايمز، صدر الأمر للشركات من مكتب الصناعة والأمن.