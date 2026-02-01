ترامب يأمل بالتوصل إلى اتفاق مع إيران

الوكيل الإخباري- أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأحد، عن أمله في التوصل إلى اتفاق مع إيران بعدما حذّر الرئيس الإيراني علي خامنئي من أن أي هجوم على إيران سيؤدي إلى اندلاع حرب إقليمية.

ويهدد ترامب منذ أسابيع بعمل عسكري ضد طهران على خلفية حملة القمع للاحتجاجات والتي أسفرت عن مقتل الآلاف. وعززت واشنطن قواتها في الشرق الأوسط، وأرسلت حاملة الطائرات أبراهام لينكولن الى المنطقة.

