ترامب يأمل بالتوصل إلى اتفاق مع إيران

ويهدد ترامب منذ أسابيع بعمل عسكري ضد طهران على خلفية حملة القمع للاحتجاجات والتي أسفرت عن مقتل الآلاف. وعززت واشنطن قواتها في الشرق الأوسط، وأرسلت حاملة الطائرات أبراهام لينكولن الى المنطقة.
وأثارت التعزيزات مخاوف لدى دول إقليمية من اندلاع حرب تفاقم الوضع في المنطقة، وعمل عدد منها على خط الوساطة بين واشنطن وطهران.
وفي تحذير عالي النبرة، قال خامنئي إن "على الأميركيين أن يدركوا أنهم إن بدأوا حربا فستكون حربا إقليمية".
-
أخبار متعلقة
-
الجيش المصري في حالة استنفار تام .. وتوجيهات من وزير الدفاع
-
مجلس النواب العراقي يؤجل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية للمرة الثانية
-
هزة أرضية بقوة 5.2 درجة جنوب إيران
-
إيران تطلق رسالة تحذيرية للإقليم بأكمله
-
مجلس النواب العراقي يعقد اليوم جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية
-
موسكو تجدد رفضها نشر أي قوات غربية في أوكرانيا
-
اتصالات أميركية إيرانية وسط تحذيرات عسكرية وجهود دبلوماسية مكثفة
-
المملكة المتحدة تتولى رئاسة مجلس الأمن الدولي لشهر شباط