الأحد 2026-02-01 11:11 م

ترامب يأمل بالتوصل إلى اتفاق مع إيران

الرئيس الأميركي دونالد ترامب
دونالد ترامب
 
الأحد، 01-02-2026 10:48 م

الوكيل الإخباري-   أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأحد، عن أمله في التوصل إلى اتفاق مع إيران بعدما حذّر الرئيس الإيراني علي خامنئي من أن أي هجوم على إيران سيؤدي إلى اندلاع حرب إقليمية.
ويهدد ترامب منذ أسابيع بعمل عسكري ضد طهران على خلفية حملة القمع للاحتجاجات والتي أسفرت عن مقتل الآلاف. وعززت واشنطن قواتها في الشرق الأوسط، وأرسلت حاملة الطائرات أبراهام لينكولن الى المنطقة.

اضافة اعلان


وأثارت التعزيزات مخاوف لدى دول إقليمية من اندلاع حرب تفاقم الوضع في المنطقة، وعمل عدد منها على خط الوساطة بين واشنطن وطهران.
وفي تحذير عالي النبرة، قال خامنئي إن "على الأميركيين أن يدركوا أنهم إن بدأوا حربا فستكون حربا إقليمية".

 
 


gnews

أحدث الأخبار

هيثم الوكيل

أخبار محلية هيثم الوكيل… إعلامي شاب دخل القلوب قبل الشاشات

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب يأمل بالتوصل إلى اتفاق مع إيران

وزارة التربية والتعليم-

أخبار محلية انهاء خدمات موظفين في وزارة التربية والتعليم - أسماء

عليا ومسك أبو رمان توجهات رسالة كبيرة للحفاظ على البيئة

أخبار محلية بأيدٍ صغيرة… عليا ومسك أبو رمان توجهان رسالة كبيرة للحفاظ على البيئة

الأرصاد: أمطار غزيرة وحالة عدم استقرار جوي تؤثر على المملكة السبت

الطقس تفاصيل الحالة الجوية يوم الاثنين - تحذيرات

ودعت إدارة الأرصاد الجوية المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر، وتجنب مجاري الأودية أثناء هطول الأمطار، والانتباه من خطر الانزلاق على الطرقات، مؤكدة ضرورة ارتداء الملابس الدافئة والاستخدام الآمن لوسائل الت

الطقس تفاصيل المنخفض الجوي والامطار الغزيرة القادمة الى الأردن

مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

فلسطين مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

جلسة مجلس الوزراء برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان

أخبار محلية الموافقة على الحلول المتعلقة بالأراضي المقام عليها مخيمات والعائدة ملكيتها لمواطنين



 






الأكثر مشاهدة