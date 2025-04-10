ترامب يأمل في التوصل إلى اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا

الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال حديثه مع الصحفيين في البيت الأبيض، إنه لا يزال يأمل في التوصل إلى اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا.

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وأوضح دونالد ترامب للصحفيين في البيت الأبيض، قائلا: "أريد أن أرى روسيا وأوكرانيا تتوصلان إلى اتفاق، وعليهما أن تتوصلا إلى اتفاق، كما آمل أن نتوصل إلى اتفاق مع روسيا وأوكرانيا".