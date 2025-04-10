الخميس 2025-04-10 02:54 ص
 

ترامب يأمل في التوصل إلى اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا

ترامب
ترامب
 
الخميس، 10-04-2025 02:31 ص

الوكيل الإخباري-   قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال حديثه مع الصحفيين في البيت الأبيض، إنه لا يزال يأمل في التوصل إلى اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا.

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وأوضح دونالد ترامب للصحفيين في البيت الأبيض، قائلا: "أريد أن أرى روسيا وأوكرانيا تتوصلان إلى اتفاق، وعليهما أن تتوصلا إلى اتفاق، كما آمل أن نتوصل إلى اتفاق مع روسيا وأوكرانيا".

 

يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد اقترح في وقت سابق، إنشاء إدارة مؤقتة برعاية الأمم المتحدة لحكم أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذا سيفتح الطريق أمام مفاوضات مشروعة بشأن التسوية.

 
gnews

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