الثلاثاء 2026-02-17 07:41 ص

ترامب يأمل قبيل محادثات بين روسيا وأوكرانيا أن تفاوض كييف بشكل "أسرع"

الرئيس الأميركي دونالد ترامب
 
الثلاثاء، 17-02-2026 05:25 ص
الوكيل الإخباري-   أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن أمله بأن تتوصل أوكرانيا "بسرعة" إلى اتفاق مع روسيا، وذلك قبيل محادثات مقررة الثلاثاء في جنيف بين موسكو وكييف برعاية الولايات المتحدة.اضافة اعلان


وقال ترامب للصحفيين الاثنين على متن الطائرة الرئاسية الأميركية "اير فورس وان" خلال توجهه إلى واشنطن "من الأفضل لأوكرانيا أن تأتي إلى طاولة المفاوضات، وبسرعة".
 
 


