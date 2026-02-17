ترامب يأمل قبيل محادثات بين روسيا وأوكرانيا أن تفاوض كييف بشكل "أسرع"

وقال ترامب للصحفيين الاثنين على متن الطائرة الرئاسية الأميركية "اير فورس وان" خلال توجهه إلى واشنطن "من الأفضل لأوكرانيا أن تأتي إلى طاولة المفاوضات، وبسرعة".
