ترامب يؤكد أنه تفاجأ بأنباء الضربات الروسية على أوكرانيا

وأكد ترامب خلال تصريحات صحفية أدلى بها في المكتب البيضاوي أنه فوجئ للغاية بإطلاق الصواريخ على مدن مثل كييف أثناء المفاوضات، مشيرا إلى أنه "كان يعتقد أنها على وشك الانتهاء".
وقال الرئيس الأمريكي: "كنا نقترب من التوصل إلى حل وفجأة بدأ القصف وقُتِل الناس، سمعت شيئا لم أكن أتوقعه، وأنا لا أحب المفاجآت، لقد شعرت بخيبة كبيرة".
يذكر أن وزارة الدفاع الروسية أعلنت أنها وجهت ضربات موجعة لقوات كييف ردا على قيام نظام كييف بتكثيف هجماته بالطائرات المسيرة على المدن الروسية، حيث أكدت الوزارة أنها أسقطت آلاف الدرونات الأوكرانية، معظمها خارج منطقة العملية العسكرية الخاصة.
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