السبت 2025-05-31 02:31 ص
 

ترامب يؤكد أنه تفاجأ بأنباء الضربات الروسية على أوكرانيا

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أرشيفية
 
السبت، 31-05-2025 12:15 ص

الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه فوجئ بأنباء الضربات الروسية على أوكرانيا في الوقت الذي كانت محادثات حل النزاع "قاب قوسين على الانتهاء".

وأكد ترامب خلال تصريحات صحفية أدلى بها في المكتب البيضاوي أنه فوجئ للغاية بإطلاق الصواريخ على مدن مثل كييف أثناء المفاوضات، مشيرا إلى أنه "كان يعتقد أنها على وشك الانتهاء".

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وقال الرئيس الأمريكي: "كنا نقترب من التوصل إلى حل وفجأة بدأ القصف وقُتِل الناس، سمعت شيئا لم أكن أتوقعه، وأنا لا أحب المفاجآت، لقد شعرت بخيبة كبيرة".


يذكر أن وزارة الدفاع الروسية أعلنت أنها وجهت ضربات موجعة لقوات كييف ردا على قيام نظام كييف بتكثيف هجماته بالطائرات المسيرة على المدن الروسية، حيث أكدت الوزارة أنها أسقطت آلاف الدرونات الأوكرانية، معظمها خارج منطقة العملية العسكرية الخاصة.

 

RT

 
gnews

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